شكرا لمتابعة خبر عن بال‏فيديو.. «قبر الغريب» في الباحة أحد شواهد العزل الصحي قديمًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

يعد "قبر الغريب" الشهير في منطقة الباحة من أحد أبرز وأهم شواهد العزل لمكافحة الأوبئة وتطبيق الحجر الصحي منذ القدم؛ حيث كان يتم فيه عزل المصاب الغريب بعيدا لتجنب انتشار الوباء والحد من عدد ضحاياه.

ويتشكل "قبر الغريب" على هيئة تجويف في صخرة كبيرة جُعل منذ سنين عديدة مكانًا للعزل الصحي لرجل غريب عن الديار حتى مات به؛ حيث كان يبعد الرجل المصاب حتى يشفى ويعود وإن مات فقبره محله، بحسب تقرير لبرنامج "اليوم" على قناة "الإخبارية".

وسُمي القبر بـ "قبر الغريب" لأن الرجل الذي مات فيه غريبًا ولا أحد يعلم عنه شيئًا، قد يكون مات أثناء نزوله من الحج أو عند العودة من الحج وعند وفاته وجدوا هذه الفجوة في الصخرة فكانت قبرًا له؛ فاعتبر الأجداد العزل هو الحل لتجنب انتشار الأوبئة.