شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة بالفلبين تحذر من إعصار "اوليسيس" المدمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت سفارة المملكة بالفلبين اليوم الأربعاء المواطنين هناك من إعصار " اوليسيس " العنيف الذي تسبب في فرار الآلاف من منازلهم .

وأهابت السفارة بضرورة اتباع المواطنين تعليمات السلطات المحلية هناك ، خاصةً اليومين المقبلين مع توقعات زيادة قوة الإعصار وما يصاحبه من أمطار غزيرة ورياح .

ونبهت السفارة بالإتصال عبر الهاتف التالي حال الطوارئ :

0063288564444