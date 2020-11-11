شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة بالفلبين تحذر من إعصار "اوليسيس" المدمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذرت سفارة المملكة بالفلبين اليوم الأربعاء المواطنين هناك من إعصار " اوليسيس " العنيف الذي تسبب في فرار الآلاف من منازلهم .
وأهابت السفارة بضرورة اتباع المواطنين تعليمات السلطات المحلية هناك ، خاصةً اليومين المقبلين مع توقعات زيادة قوة الإعصار وما يصاحبه من أمطار غزيرة ورياح .
ونبهت السفارة بالإتصال عبر الهاتف التالي حال الطوارئ :
0063288564444
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