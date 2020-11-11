شكرا لمتابعة خبر عن ضبط مخالفات في بعض معارض السيارات بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): ضبطت الفرق الرقابية بفرع الهيئة العامة للزكاة والدخل في جدة عدة مخالفات لدى بعض معارض السيارات. ضبطت الفرق الرقابية بفرع الهيئة العامة للزكاة والدخل في جدة عدة مخالفات لدى بعض معارض السيارات. وتمثلت أبرز المخالفات، وفقا لـ"سبق"، في عدم الالتزام بمتطلبات الفاتورة الضريبية، وعدم التسجيل بضريبة القيمة المضافة, وأضافت أن أغلب المخالفات التي تم رصدها جاءت بعد ورود بلاغات من قبل بعض المستهلكين.

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