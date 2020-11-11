4 خطوات ضرورية للحفاظ على سرية معلومات حسابك في "أبشر"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية اليوم الأربعاء على أهمية الحفاظ على سرية معلومات الحساب . أكدت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية اليوم الأربعاء على أهمية الحفاظ على سرية معلومات الحساب . ووجهت منصة أبشر نصائح هامة لحماية سرية معلومات حسابك وهي : 1- الحفاظ على سرية معلومات تسجيل الدخول على حسابك . 2- يمكن تفويض من تريد لتنفيذ الخدمات دون إفشاء كلمة المرور الخاصة بك . 3- عدم نشر بياناتك الشخصية عبر الإنترنت حماية لسرية معلوماتك . 4- تأكد من تسجيل الخروج بعد الإنتهاء من تنفيذ خدماتك .

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