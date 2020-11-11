شكرا لمتابعة خبر عن العواد يبحث أوجه التعاون مع السفير الأمريكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

بحث معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مكتبه اليوم، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، أوجه التعاون المشترك لاسيما في مجالات حقوق الإنسان وسبل تعزيزها، مشيداً بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

واستعرض العواد خلال الاستقبال جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ـــــ حفظهما الله ــــ ، في دعم حقوق الإنسان، منوهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.