السعودية: فوائد إلغاء نظام الكفالة

أجرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، تعديلات على قانون العمل للوافدين الى المملكة.

وقالت وكالة الانباء الرسمية "واس"، إن الوزارة منحت الوافدين حرية تغيير الوظائف والمغادرة دون إذن صاحب العمل، ما يعلن نهاية نظام الكفيل الذي استمر نحو 72 عاماً.

وأكدت أن نظام الكفالة في السعودية، يقضي على السوق السوداء لبيع التأشيرات، مشيرة الى استقطاب أصحاب الكفاءات الذين كانوا يرفضون النظام القديم.

ولفتت الوزارة الى أن النظام يدعم تنافسية المواطن السعودي امام الأجنبي، وإصلاح بيئة العمل وتحسين إنتاجية الوافدين في كافة مدن المملكة.

وذكرت في بيانها فوائد إلغاء نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية، تقليص معدل القضايا العمالية، ودعم مرونة سوق العمل.