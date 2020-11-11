الأمير خالد بن سلمان يبحث تعزيز استقرار المنطقة مع المبعوث الأمريكي لإيران

استقبل نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم في الرياض، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص لإيران إليوت أبرامز.

وجرى خلال الاستقبال بحث التعاون القائم بين البلدين لتعزيز استقرار المنطقة، والتعامل مع مهددات أمنها، بما يحقق المصالح المشتركة، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين.

‏‎حضر الاستقبال المستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال بن عبدالله العتيبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، والمدير العام لمكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

‏‎فيما حضر من الجانب الأمريكي ‏‎سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، والوفد المرافق للمبعوث الأمريكي.

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