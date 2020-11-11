«العنف الأسري» يتفاعل مع مقطع فيديو لسيدة تعرضت للتعنيف على يد زوجها

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لسيدة تعرضت للتعنيف على يد زوجها بمنطقة عرعر.

وقال الحساب الرسمي لمركز بلاغات العنف الأسري على موقع «تويتر»: «إشارةً إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول سيدة تتعرض للعنف من قبل زوجها؛ نوضح أنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري».

وأضاف أنه تم «توجيهها إلى وحدة الحماية الأسرية بمنطقة عرعر وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص».

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