السعودية اليوم / سمو أمير نجران ينقل تحيات القيادة لأهالي محافظة يدمه



نجران 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس

نقل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لأهالي محافظة يدمة .

وأكد سموه خلال استقباله بمقر المحافظة اليوم المواطنين من أهالي المحافظة، أن جولته تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ على تفقد أحوال المواطنين، وتعزيز سبل تحقيق التنمية الشاملة واستدامتها بالمحافظات والمراكز، وفق رؤية المملكة 2030 .

وخلال الاستقبال تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة قدمها محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي .

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12:54ت م

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