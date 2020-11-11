السعودية اليوم / "صحة نجران" تدعم مرافقها الصحية بعددٍ من الكوادر الطبية في مختلف التخصصات



نجران 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس

دعمت "صحة نجران" مرافقها الصحية بعدد 186 طبيباً من استشاريين وأخصائيين، وأطباء مقيمين، وذلك في عددٍ من التخصصات شملت "باطنة عناية مركزة والصحة العامة، وباطنة قلب، والتخدير، وجراحة المخ والأعصاب وجراحة الأوعية الدموية، إلى جانب التخصصات العامة".

يأتي ذلك تواصلاً لجهود "صحة نجران"، ضمن برامج التحسين لرفع مستوى الأداء وتجويد الخدمات العلاجية والرعاية الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين في جميع قطاعاتها الصحية، وتقليص الإحالات إلى المستشفيات المراكز المتخصصة خارج المنطقة في ظل تواجد كوادر طبية مؤهلة في تخصصات نادرة ودقيقة، حيث أجرت هذه الكوادر الطبية عمليات نوعية في تخصصات القلب والأورام وجراحة المخ والأعصاب والعيون.

يذكر أن مستشفيات "صحة نجران" أجرت 10207 عمليات جراحية في مختلف تخصصاتها، وذلك خلال العام الحالي 2020م.

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12:47ت م

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