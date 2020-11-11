السعودية اليوم / 1411 إصابة جديدة بكورونا في اليابان



طوكيو 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1411 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة اليابانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 111.430 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1856 حالة وفاة .

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12:22ت م

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طوكيو 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسسجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1411 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 15 وفاة .وأفادت وزارة الصحة اليابانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 111.430 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1856 حالة وفاة .// انتهى //12:22ت م0048

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