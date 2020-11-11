السعودية اليوم / سمو أمير منطقة نجران يفتتح طريق الحصينية - يدمة



نجران 25 ربيع الأول 1442هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس

أشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بالدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، للمشروعات التنموية والحضارية في كافة المناطق ومنها منطقة نجران، التي تعم التنمية محافظاتها ومراكزها ضمن تنمية مستمرة ومشروعات متوالية، مؤكدا أن طموحات ولاة الأمر لم يتم الوصول إلا إلى جزء يسير منها.

وأكد أمير منطقة نجران، أهمية المشروعات التنموية في المحافظات والمراكز الطرفية وعدم تركزها في المدن الرئيسية بما يخلق بيئة مجتمعية متكاملة الخدمات تسهم في رفاهية واستقرار المواطن، وتساعد في خلق وإيجاد الفرص الاستثمارية والسياحية التي تعود بالنفع والفائدة على المجتمع.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه اليوم طريق الحصينية - يدمة،بطول (2.62) كيلو متر، بتكلفة إجمالية بلغت 85 مليون ريال.

ولدى وصول سمو أمير منطقة نجران مقر المشروع أزاح الستار عن اللوحة التذكارية، واطلع على مجسم تعريفي للمشروع، واستمع لشرح قدمه مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس وبران مهدي آل عطشان، بين فيه مراحل استكمال الجزء المتبقي بطريق الحصينية -يدمة بطول (6.14) كيلو متر، ضمن نطاق مشروع استكمال بعض الطرق بالمنطقة، بتكلفة بلغت (31.350.431) مليون ريال، ومراحل إنهاء الجزء المنفذ بطريق الحصينية - يدمة بطول (6.47) كيلو، مؤكداً إنجاز المشروع وفق الإجراءات والمواصفات المعتمدة لوزارة النقل.

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11:19ت م

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