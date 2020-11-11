السعودية | نائب وزير الخارجية وسفير ماليزيا يستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:17 مساءً, 11 نوفمبر 2020 م المناطق - الرياض استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي في مكتبه بالوزارة، سفير مملكة ماليزيا لدى المملكة عبد الرزاق عبد الوهاب.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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