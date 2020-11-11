شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. خادم الحرمين يلقي الخطاب الملكي عبر الاتصال المرئي والان نبدء بالتفاصيل

• الملك سلمان يفتتح اليوم أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس"الشورى"

يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم الأربعاء أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، وسيتشرف رئيس مجلس الشورى، وأعضاء المجلس الذين صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينهم في المجلس في دورته الثامنة بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين.

كما سيستمع المجلس إلى الخطاب الملكي السنوي الذي سيلقيه -رعاه الله- (عبر الاتصال المرئي) والذي يتناول فيه - أيده الله - سياسة المملكة الداخلية والخارجية ومواقفها تجاه أهم القضايا الاقليمية والدولية.