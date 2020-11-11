شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يبحث العلاقات مع سفراء الفلبين وبروناي وماليزيا والان نبدء بالتفاصيل
كما استقبل نائب وزير الخارجية في مكتبه بديوان الوزارة، القائم بأعمال سفارة بروناي دار السلام لدى المملكة يوسف إسماعيل. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأيضاً استقبل المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي في مكتبه بالوزارة، سفير مملكة ماليزيا لدى المملكة عبد الرزاق عبد الوهاب. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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