شكرا لقرائتكم خبر عن "اليوم" تشارك بلوحة لـ"الغامدي" في معرض تكريم الأطباء بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

شاركت صحيفة "اليوم" بلوحة لرسام الكاركاتير ايمن الغامدي، لدعم الطواقم الطبية لمواجهة فيروس كورونا بنادي طلعت حرب بالقاهرة. وأقام نادي طلعت حرب برئاسة محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر احتفالية لتكريم أطباء مصر الذين كافحوا ڤيروس كورونا ، وتم الاحتفاء بشخصية الروائى الكبير د محمد المنسى قنديل شخصية العام باعتباره طبيبا وروائيا.

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