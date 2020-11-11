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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية جازان
11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442 12:03 PM
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في الرؤية"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان و5 من محافظاتها
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
، "الأرصاد": أمطار رعدية على جازان و5 من محافظاتها ،
المصدر : الخليج 365
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