محمد بن مسعود - الدمام - بوضع تحويلة ودعامة من الوريد البابي للوريد الكبدي عن طريق قسطرة سجّلت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بفريق من الأشعة التداخلية إنجازاً جراحياً بإنقاذها مريضاً من نزيف حاد لدوالي المريء. وأوضح رئيس قسم الأشعة التداخلية بالمدينة الدكتور بدر الأحيدب؛ أن إنقاذ المريض تم بوضع تحويلة ودعامة من الوريد البابي للوريد الكبدي (TIPSS) عن طريق قسطرة الأوعية الدموية، ولأول مرة على مستوى المدينة، وكانت بالتعاون مع قسم الجهاز الهضمي والكبد، وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح. يُذكر أن المريض غادر المدينة وهو بصحة جيدة.مدينة الملك سعود الطبية 11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442 11:53 AM بوضع تحويلة ودعامة من الوريد البابي للوريد الكبدي عن طريق قسطرة إنجاز جراحي.. "سعود الطبية" تُنقذ مريضاً من نزيف حاد لدوالي المريء إنجاز جراحي.. "سعود الطبية" تُنقذ مريضاً من نزيف حاد لدوالي المريء سجّلت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بفريق من الأشعة التداخلية إنجازاً جراحياً بإنقاذها مريضاً من نزيف حاد لدوالي المريء. وأوضح رئيس قسم الأشعة التداخلية بالمدينة الدكتور بدر الأحيدب؛ أن إنقاذ المريض تم بوضع تحويلة ودعامة من الوريد البابي للوريد الكبدي (TIPSS) عن طريق قسطرة الأوعية الدموية، ولأول مرة على مستوى المدينة، وكانت بالتعاون مع قسم الجهاز الهضمي والكبد، وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح. يُذكر أن المريض غادر المدينة وهو بصحة جيدة. الكلمات المفتاحية ، إنجاز جراحي.. "سعود الطبية" تُنقذ مريضاً من نزيف حاد لدوالي المريء ،

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