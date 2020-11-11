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استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مكتبه بالوزارة، سفير جمهورية الفلبين لدى المملكة دنان ألونو.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما استقبل "الخريجي" في مكتبه بديوان الوزارة، القائم بأعمال سفارة بروناي دار السلام لدى المملكة يوسف إسماعيل.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي
11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442 11:50 AM
بحث مع كل منهما العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالاتنائب وزير الخارجية يستقبل سفير الفلبين والقائم بأعمال سفارة بروناي
استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مكتبه بالوزارة، سفير جمهورية الفلبين لدى المملكة دنان ألونو.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما استقبل "الخريجي" في مكتبه بديوان الوزارة، القائم بأعمال سفارة بروناي دار السلام لدى المملكة يوسف إسماعيل.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
، نائب وزير الخارجية يستقبل سفير الفلبين والقائم بأعمال سفارة بروناي ،
المصدر : الخليج 365
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