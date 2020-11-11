، يوم الخطاب الملكي.. خادم الحرمين يفتتح اليوم أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لـ "الشورى" ،

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يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، وسيتشرف رئيس مجلس الشورى، وأعضاء المجلس الذين صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينهم في المجلس في دورته الثامنة، بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين.
كما سيستمع المجلس إلى الخطاب الملكي السنوي الذي سيلقيه -رعاه الله- (عبر الاتصال المرئي)، والذي يتناول فيه -أيده الله- سياسة المملكة الداخلية والخارجية، ومواقفها تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية.
وكان قد أعرب رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ عن اعتزازه والمجلس وأعضائه ومنسوبيه بلقاء خادم الحرمين الشريفين، في هذه المناسبة السنوية التي يشرُف فيها المجلس، بالاستماع إلى توجيهاته ورؤيته -أيده الله- تجاه مجمل الموضوعات والقضايا الداخلية والخارجية.
وأكد رئيس المجلس، أن الخطاب الملكي الكريم يعد منهاج عمل وخريطة طريق للمجلس وأعضائه يستنير بها في دراساته للموضوعات التي تندرج ضمن صلاحياته واختصاصاته وصولاً إلى القرارات الرشيدة التي تسهم في الارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية ومؤسساتها، وتطوير الأنظمة وتحديثها، كما يعد الخطاب الملكي منهاج عمل أيضاً للأجهزة الحكومية في الدولة، بما يحتويه من مضامين حكيمة يسترشد بها حول توجهات الدولة في الداخل والخارج، ورؤيتها في الحاضر والمستقبل.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442 11:42 AM
سيتشرف رئيس المجلس والأعضاء الذين صدر الأمر الملكي بتعيينهم بأداء القسم أمام الملك سلمانيوم الخطاب الملكي.. خادم الحرمين يفتتح اليوم أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لـ "الشورى"
يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، وسيتشرف رئيس مجلس الشورى، وأعضاء المجلس الذين صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينهم في المجلس في دورته الثامنة، بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين.
كما سيستمع المجلس إلى الخطاب الملكي السنوي الذي سيلقيه -رعاه الله- (عبر الاتصال المرئي)، والذي يتناول فيه -أيده الله- سياسة المملكة الداخلية والخارجية، ومواقفها تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية.
وكان قد أعرب رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ عن اعتزازه والمجلس وأعضائه ومنسوبيه بلقاء خادم الحرمين الشريفين، في هذه المناسبة السنوية التي يشرُف فيها المجلس، بالاستماع إلى توجيهاته ورؤيته -أيده الله- تجاه مجمل الموضوعات والقضايا الداخلية والخارجية.
وأكد رئيس المجلس، أن الخطاب الملكي الكريم يعد منهاج عمل وخريطة طريق للمجلس وأعضائه يستنير بها في دراساته للموضوعات التي تندرج ضمن صلاحياته واختصاصاته وصولاً إلى القرارات الرشيدة التي تسهم في الارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية ومؤسساتها، وتطوير الأنظمة وتحديثها، كما يعد الخطاب الملكي منهاج عمل أيضاً للأجهزة الحكومية في الدولة، بما يحتويه من مضامين حكيمة يسترشد بها حول توجهات الدولة في الداخل والخارج، ورؤيتها في الحاضر والمستقبل.
، يوم الخطاب الملكي.. خادم الحرمين يفتتح اليوم أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لـ "الشورى" ،
المصدر : الخليج 365
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