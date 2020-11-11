شكرا لمتابعة خبر عن "الشورى" يدعم المرأة بأكثر من 15 قرار تشريعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يشهد مجلس الشورى اليوم الأربعاء افتتاح الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله - أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى مع آداء أعضاء الشورى الجدد القسم ، بجانب الإستمااع للخطاب الملكي السنوي الذي سيلقيه خادم الحرمين الشريفين (عبر الاتصال المرئي) .

ونجح مجلس الشورى خلال جلساته السابقة في عدد كبير من الإنجازات التشريعية التي ساهمت في حل القضايا المحلية وقضايا المرأة ، وهو ما ثبت في ترأس المرأة السعودية لجنة المرأة في جامعة الدول العربية وتمثيل الدول العربية في لجنة وضع المرأة في المم المتحدة ، بجانب رفع نسبة مشتكة المرأة في سوق العمل وحماية حقوقها .

كما شهد العديد من الجوانب التشريعية التي تواكب رؤية المملكة 2030 م في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية ، مع الإهتمام بالقطاع الخاص وإبرز دوره ومناقشة قوانين العمل والتأمينات والإستثمار وغيرها من التشريعات التي تنعكس على الإفتصاد الوطتبي .

وشهد مجلس الشوى أيضاً أكثر من 15 قرار لحقوق المرأة المطلقة والقضايا المتعلقة بها كالحضانة والنفقة والإجراءات الإدارية والتنظيمية وغيرها .

ومن المنتظر أن يتناول الخطاب الملكي اليوم الأربعاء سياسة المملكة الداخلية والخارجية ومواقفها تجاه أهم القضايا الاقليمية والدولية .

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