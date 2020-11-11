شكرا لمتابعة خبر عن "الشورى" يدعم المرأة بأكثر من 15 قرار تشريعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):يشهد مجلس الشورى اليوم الأربعاء افتتاح الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله - أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى مع آداء أعضاء الشورى الجدد القسم ، بجانب الإستمااع للخطاب الملكي السنوي الذي سيلقيه خادم الحرمين الشريفين (عبر الاتصال المرئي) .
ونجح مجلس الشورى خلال جلساته السابقة في عدد كبير من الإنجازات التشريعية التي ساهمت في حل القضايا المحلية وقضايا المرأة ، وهو ما ثبت في ترأس المرأة السعودية لجنة المرأة في جامعة الدول العربية وتمثيل الدول العربية في لجنة وضع المرأة في المم المتحدة ، بجانب رفع نسبة مشتكة المرأة في سوق العمل وحماية حقوقها .
كما شهد العديد من الجوانب التشريعية التي تواكب رؤية المملكة 2030 م في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية ، مع الإهتمام بالقطاع الخاص وإبرز دوره ومناقشة قوانين العمل والتأمينات والإستثمار وغيرها من التشريعات التي تنعكس على الإفتصاد الوطتبي .
وشهد مجلس الشوى أيضاً أكثر من 15 قرار لحقوق المرأة المطلقة والقضايا المتعلقة بها كالحضانة والنفقة والإجراءات الإدارية والتنظيمية وغيرها .
ومن المنتظر أن يتناول الخطاب الملكي اليوم الأربعاء سياسة المملكة الداخلية والخارجية ومواقفها تجاه أهم القضايا الاقليمية والدولية .
إقرأ أيضاً:
كانت هذه تفاصيل خبر "الشورى" يدعم المرأة بأكثر من 15 قرار تشريعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.