شكرا لمتابعة خبر عن تشكيل لجنة عليا لإيصال الخدمات للمنازل التي ليس لها صكوك في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): وجهت أمانة محافظة جدة بتشكيل لجنة عليا لإيصال الخدمات للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوك شرعية. وجهت أمانة محافظة جدة بتشكيل لجنة عليا لإيصال الخدمات للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوك شرعية. وسوف تعمل اللجنة، وفقا لـ"الاقتصادية"، على وضع الآلية المناسبة لتنفيذ الأمر السامي الذى صدر مؤخراً لإيصال الخدمات لتلك المنازل. كما ستعمل اللجنة على وضع تصور شامل للأحياء العشوائية، كما ستتولى قبول أو رفض طلبات إيصال الخدمات.

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