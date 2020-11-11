شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المصلح يوضح حكم من أخطأ في قراءة التشهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، خالد المصلح، حكم من أخطأ في قراءة التشهد ثم أعاد قراءتها مرة أخرى.
وأكد، خلال استضافته بقناة "المجد"، أنه يجوز إعادة قراءة التشهد إذا كان الخطأ ناجم عن السهو.
وأضاف أنه حال كان الخطأ ناجم عن الوسوسة والشك فيجب على المرء أن يتجاهل ذلك ويكمل صلاته دون أن يُعيد قراءة التشهد.
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