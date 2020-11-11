شكرا لمتابعة خبر عن "المرور" يبدأ تطبيق مخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تبدأ اليوم الإدارة العامة للمرور الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق في الرياض وجدة والدمام.

يأتي ذلك سعياً إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية، حيث سيبدأ الرصد في المدن المذكورة، من خلال أجهزة تقنية ذكية طورتها الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل "تحكم" من أجل رصد المركبات المخالفة وتصويرها.

وأوضح المرور أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق يعد من المخالفات المرورية التي تتسبب في تعطل حركة السير، وتعريض حياة الآخرين للخطر.

وأشار إلى أن الرصد الآلي لهذا النوع من المخالفات يستهدف الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق، وأن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية من 300 إلى 500 ريال.