شكرا لمتابعة خبر عن "الحج" تحدد اشتراطات معينة للسماح لمعتمري الخارج بتكرار العمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وضعت وزارة الحج والعمرة اشتراطات معينة للسماح لمعتمري الخارج بتكرار العمرة، وأول هذه الشروط أن الحجر يكون من خلال مجموعة وليس من خلال فرد واحد.

وأضافت أن الحجز يتم من خلال شركة الخدمات الميدانية المرافقة للمعتمر، أى أن المعتمر لن يحجز لإداء العمرة للمرة الثانية بنفسه وإنما من خلال الشركة التى ستسجل الحجز لمجموعة معتمرين وليس لشخص واحد.

وتوقعت أن تقل طلبات تصاريح العمرة من داخل المملكة في الفترة المقبلة، لكون أن كثير من معتمري الداخل أدوا العمرة في المرحلتين الأولى والثانية من العودة التدريجية للعمرة.