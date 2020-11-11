شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه بهطول أمطار رعدية على أضم والطائف وميسان والعرضيات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات الطائف ، وميسان، وأضم ، والعرضيات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في الرؤية،ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساء.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.