شكرا لمتابعة خبر عن إسناد عملية استيراد وبيع الشعير إلى القطاع الخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الرعاية الكريمة والاهتمام البالغ الذي يحظى به المزارعون ومربو الماشية في المملكة، انطلاقاً من حرص القيادة الحكيمة على رفع كفاءة القطاع الزراعي وتنميته واستدامته لكونه ركيزة من ركائز الأمن الغذائي في المملكة.

جاء ذلك في تصريح لمعاليه بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على إسناد عملية استيراد وبيع الشعير إلى القطاع الخاص، وكذلك موافقة المقام الكريم على الدعم الإضافي الذي تقدر قيمته بنحو (360) مليون ريال سنوياً لدعم صغار مربي الماشية، بواقع (30) مليون ريال شهرياً، ليصل إجمالي قيمة الدعم السنوي لصغار مربي الماشية إلى (1.56) مليار ريال سنوياً، إضافة إلى دعم قطاع أبحاث الثروة الحيوانية بقيمة (40) مليون ريال.

وأوضح أن الموافقة على إسناد مهمة استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص يأتي بوصفه أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تمكين القطاع الخاص من القيام بالدور المأمول منه؛ لما يتمتع به من إمكانيات وقدرات على تلبية احتياجات المربين ومصانع إنتاج الأعلاف من الشعير المستورد وفق معايير الجودة المناسبة، والحفاظ على المخزونات الآمنة في السوق، وتحقيق المنافسة السعرية العادلة، وهو ما يحقق مصلحة المربين والاقتصاد بشكل عام.

وبين أن المؤسسة العامة للحبوب ستطلق منصة إلكترونية خاصة بتأهيل المستثمرين من القطاع الخاص لاستيراد الشعير لضمان انتقال مهمة استيراده وبيعه دون التأثير على المعروض في السوق المحلي.

وسأل معاليه في ختام تصريحه الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.