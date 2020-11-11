رئيس أركان الجيش العراقي يصل إلى الرياض (صور)

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وصل رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الأول الركن عبدالأمير يارالله، والوفد المرافق له إلى الرياض، أمس الثلاثاء، وذلك لبحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وستتناول المباحثات بين الجانبين سبل تطوير العلاقات، خاصة في المجال العسكري، وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة العراقية.

وكان في استقبال الفريق يارالله في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي.

Source akhbaar24.argaam

