لعدم المطابقة مع مواصفات كفاءة الطاقة.. “التجارة” تعلن استدعاء 5.3 ألف جهاز تكييف “يورك”

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أعلنت وزارة التجارة، أمس الثلاثاء، استدعاء أكثر من 5 آلاف تكييف سبليت من إنتاج شركة “يورك” لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية.

وأوضحت أنه تم استدعاء ما يزيد على 5300 جهاز تكييف “يورك” إنتاج الفترة من 2018 حتى 2020، وذلك بسبب عدم مطابقته للمواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

ودعت المستخدمين للتحقق من شمول الرقم التسلسلي للمكيف من خلال “Recalls”، والتواصل مع الشركة لترتيب موعد لزيارة فني لسحب المكيف ورد مبلغ الشراء نقدًا.

Source akhbaar24.argaam

