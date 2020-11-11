بعد عام من فقدانه.. فريق طبي ينجح في إعادة البصر لشاب في مكة

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تمكن فريق طبي في مستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة من إجراء عملية دقيقة في آن واحد لكلتا العينين لإعادة النظر لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكان الشاب يعاني لأكثر من عام نظراً لظروفه الصحية وتعذر إجراء العملية في مراكز أخرى، ما أثّر على حالته النفسية.

وتبين بعد إجراء الفحص وجود ماء أبيض في العينين، وأنه يحتاج إلى عملية لإزالته وزراعة عدسة داخل كل من العينين، وقد اُجريت العملية بمشاركة فريق متخصص وتكللت بالنجاح.

Source akhbaar24.argaam

