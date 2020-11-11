ما هي الصلاة الوسطى.. وما فضلها؟ الشيخ السليمان يجيب

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أجاب عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالسلام السليمان، عن سؤال حول الصلاة الوسطى ومدى فضلها.

وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، أن الصلاة الوسطى هي العصر وليس الفجر، مشيرًا إلى أن علي بن أبي طالب كان قد أكد أن الصحابة كانوا يعتقدون أن الصلاة الوسطى هي الفجر، قبل أن يُصحح لهم ذلك رسول الله ﷺ.

وأشار إلى الفضل الكبير للصلاة الوسطى، والتي قال رسول الله ﷺ عن تركها إنه بمثابة فقد للأهل والمال، وهو ما يؤكد فضلها الكبير.

Source akhbaar24.argaam

