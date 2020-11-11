︎ :
.
أجاب عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالسلام السليمان، عن سؤال حول الصلاة الوسطى ومدى فضلها.
وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، أن الصلاة الوسطى هي العصر وليس الفجر، مشيرًا إلى أن علي بن أبي طالب كان قد أكد أن الصحابة كانوا يعتقدون أن الصلاة الوسطى هي الفجر، قبل أن يُصحح لهم ذلك رسول الله ﷺ.
وأشار إلى الفضل الكبير للصلاة الوسطى، والتي قال رسول الله ﷺ عن تركها إنه بمثابة فقد للأهل والمال، وهو ما يؤكد فضلها الكبير.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر ما هي الصلاة الوسطى.. وما فضلها؟ الشيخ السليمان يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.