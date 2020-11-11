تعرّف على تاريخ قصر السبيعي.. بيت المال في عهد المؤسس

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يظل قصر السبيعي التاريخي في محافظة شقراء أحد أهم المعالم في تاريخ الدولة السعودية، لا سيما أنه يمتد لقرابة 120 عامًا.

وتمتع القصر على مدى سنوات طويلة بأهمية تراثية استثنائية، ليس لكونه موقع بيت المال في عهد المؤسس فقط، ولكن أيضًا لكونه شهد استقبال ضيوف الملك عبدالعزيز قبل قيامه برحلات الحج والعمرة.

ويحتوي القصر على 32 غرفة وعدد من الأجنحة، بالإضافة إلى المجلس الخاص للملك عبدالعزيز، كما يجاور القصر سوق حليوة التراثي، والذي يُعد أقدم أسواق شقراء.

ومن أبرز المحطات التاريخية المهمة للقصر تشييده على يد الشيخ عبدالله بن محمد السبيعي عام 1324هـ، ثم خضوعه لعملية توسعة عام 1354هـ على يد ابن المُشيد.

وكان الملك عبدالعزيز دائمًا يتخذ القصر مقرًا له في رحلاته ما بين الرياض والحجاز، وأقام فيه عدة مرات، خلال سنوات 1327هـ و1329هـ و1333هـ و1336هـ و1340هـ و1342هـ و1347هـ و1365هـ.

Source akhbaar24.argaam

