شاهد.. قائد متهور يفقد السيطرة على مركبته ويكاد يتسبب في حـادث مروري بأحد طرق المملكة

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس (الثلاثاء)، مقطع فيديو لسائق فقد السيطرة على مركبته بسبب السرعة العالية في أحد شوارع المملكة.

وأظهر الفيديو قائد المركبة يسير بتهور ويحاول تجاوز المركبة التي أمامه من المسار الأيمن ليتفاجأ بمركبة أخرى، وعندما قرر العودة إلى المسار الأيسر فقد السيطرة وكاد يتسبب في حـادث، لكنه تمكن في اللحظات الأخيرة من السيطرة عليها.

وقد اختلفت آراء المغردين بشأن مرتكب الخطأ، فقال البعض إن السبب هو قائد المركبة الذي يسير ببطء في المسار الأيسر، والبعض الآخر اتهم قائد المركبة الذي فقد السيطرة بسبب سرعته العالية.

Source akhbaar24.argaam

