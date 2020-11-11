︎ :
.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس (الثلاثاء)، مقطع فيديو لسائق فقد السيطرة على مركبته بسبب السرعة العالية في أحد شوارع المملكة.
وأظهر الفيديو قائد المركبة يسير بتهور ويحاول تجاوز المركبة التي أمامه من المسار الأيمن ليتفاجأ بمركبة أخرى، وعندما قرر العودة إلى المسار الأيسر فقد السيطرة وكاد يتسبب في حـادث، لكنه تمكن في اللحظات الأخيرة من السيطرة عليها.
وقد اختلفت آراء المغردين بشأن مرتكب الخطأ، فقال البعض إن السبب هو قائد المركبة الذي يسير ببطء في المسار الأيسر، والبعض الآخر اتهم قائد المركبة الذي فقد السيطرة بسبب سرعته العالية.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. قائد متهور يفقد السيطرة على مركبته ويكاد يتسبب في حـادث مروري بأحد طرق المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.