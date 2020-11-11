اليوم.. بدء تفعيل الرصد الآلي لمخالفات “مسارات الطرق” في الرياض والدمام وجدة

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تبدأ الإدارة العامة للمرور اليوم (الأربعاء) تفعيل الرصد الآلي لرصد مخالفات عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق، في مدن الرياض والدمام وجدة.

وسيكون تفعيل الرصد الآلي للمخالفة في المدن الثلاث كمرحلة أولى، حيث من المقرر أن يتم تطبيقه قريباً في كل المدن والمحافظات.

وتتراوح قيمة مخالفة عدم الالتزام بالمسار المحدد بين 300 و500 ريال، حيث شددت إدارة المرور على ضرورة التقيد بالمسار المحدد لرفع مستوى السلامة المرورية.

Source akhbaar24.argaam

