الأمير خالد بن سلمان يستقبل مبعوث الولايات المتحدة الخاص لإيران

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استقبل نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص لإيران إليوت أبرامز، اليوم (الأربعاء). وأوضح الأمير خالد أنه بحث مع أبرامز التعاون الإيجابي المشترك لتعزيز الاستقرار في المنطقة، وسبل التعامل مع مهددات الأمن الإقليمي في إطار شراكة المملكة والولايات المتحدة الاستراتيجية. Source akhbaar24.argaam





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