عبر الاتصال المرئي.. أمير الباحة يدشن مبنى «هيئة الأمر بالمعروف» بمحافظة الحجرة

دشن الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه اليوم عبر الاتصال المرئي, المبنى الجديد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الحجرة، بمشاركة الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، ومدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة الشيخ منصور شراحيلي.

وقال سموه بهذه المناسبة: في هذا اليوم نفتتح مبنى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الحجرة ويشاركني أخي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف فضيلة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، سائلاً الله أن ينفع به ويوفق العاملين في هذا المرفق المهم لكل ما فيه مصلحة ديننا الحنيف ودنيانا"، موجّهاً شكره لجميع العاملين في فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة على ما يقومون به من جهود كبيرة لأداء أعمالهم على الوجه المطلوب.

وأعرب الدكتور السند من جانبه، عن شكره لأمير المنطقة على تدشين المبنى وبدء العمل فيه، الذي حظي بمتابعة من سموه حتى تحقق على أرض الواقع، مؤكداً أن هذه الرعاية شاهد على ما تحظى به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدعم والرعاية والعناية والتشجيع من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين.

وأكد على ما يحظى به منسوبو فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة من دعم وتوجيه ومتابعة من سمو أمير المنطقة لكل عمل بنّاء يخدم الدين والوطن وولاة الأمر.

كما قدم مدير عامّ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الباحة الشيخ منصور شراحيلي، عرضاً مرئياً عن المبنى ومرافقه، حيث بلغت قيمة المشروع أكثر من أربعة ملايين و800 ألف ريال ويقع على مساحة 4000 متر مربع ويتكون من طابقين، تضم المكاتب الإدارية وقاعة اجتماعات والمرافق الأخرى.