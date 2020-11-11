تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية وأتربة مثارة على مناطق عدة خلال الساعات المقبلة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية وتكون سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، وتوقعت تدنّيًا في مدى الرؤية الأفقية على عدد من المناطق بالمملكة، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت «هيئة الأرصاد» في سلسلة تنبيهات، إن مناطق عسير «أبها، أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، طريب، ظهران الجنوب، محايل»، جازان «الحرث، الدائر، الرث، الطوال، العارضة، فيفا، هروب»، حائل «الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق»، الجوف «طبرجل، سكاكا، دومة الجندل»، الحدود الشمالية « العويقيلة، رفحاء، عرعر» تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية الأفقية.

فيما تشهد منطقة المدينة المنورة «المهد، وادي الفرع» رياح نشطة وسحب رعدية مصحوبة بتدنّ في مدى الرؤية الأفقية.

وفي ما يتعلق بمناطق الرياض «الأفلاج، الزلفي، الدوادمي، المجمعة، عفيف»، القصيم «الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة، الصقور، عنيزة، عيون الجواء»، مكة المكرمة «رنية، الخرمة، الموية، تربة»، فتشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنّ في مدى الرؤية الأفقية.