اليوم.. تطبيق الرصد الآلي لمخالفة «عدم الالتزام بمسارات الطرق» في 3 مدن

يبدأ المرور السعودي، اليوم الأربعاء، تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بمسارات الطرق المحددة؛ وذلك كمرحلة أولى في كل من الرياض والدمام وجدة.

وحدد المرور السعودي لقائد المركبة، آلية الانتقال من مسار إلى آخر على النحو التالي:

– قبل الانتقال من مسار إلى آخر يجب التأكد من إمكانية ذلك دون تعريض النفس أو الغير من مرتادي الطريق للخطر.

– التأكد من خلو المسار الآخر من المركبات.

– إعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية الحركة بوقت كافٍ.

– عدم وجود إشارات تمنع الانتقال إلى المسار المراد الانتقال إليه.

وأكد المرور السعودي أن الرصد الآلي لهذا النوع من المخالفات يستهدف الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق؛ حيث إن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعتبر مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية من 300 ريال سعودي إلى 500 ريال سعودي.

وكان المرور ذكر أمس الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أنه يتبقى يوم واحد على بداية الرصد الآلي لمخالفة «عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق»؛ وذلك في كل من «الرياض والدمام وجدة».

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