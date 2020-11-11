سحب رعدية ممطرة على 4 محافظات بمكة.. والدفاع المدني يدعو للحيطة والحذر

الحالة الجوية تستمر حتى الثامنة مساءً
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، إلى سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، على منطقة مكة المكرمة.
وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل محافظات (الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات)، مشيرةً إلى أن التنبيه يستمر إلى الساعة الـ8 مساءً.
بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تسبقها رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية وحائل.
كما يتوقع هطول أمطار رعدية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها وعلى أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
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