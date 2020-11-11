أخبار السعودية اليوم.. مباحثات سعودية عراقية استراتيجية.. و«كبار العلماء» يصدر بيانًا شديد اللهجة بشأن جماعة الإخوان المسلمين

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث عقد اليوم اجتماع مرئي عن بُعد بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، تم خلاله استعراض أعمال الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي- العراقي، وإلى التفاصيل:

افتتاح منفذ حدودي وملحقية تجارية سعودية ببغداد.. أبرز محاور اجتماع ولي العهد و«الكاظمي»

عقد اليوم اجتماع مرئي عن بُعد بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، تم خلاله استعراض أعمال الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي- العراقي وما تمخضت عنه الدورات الثلاث السابقة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تصب في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، واعتماد نتائج أعمال المجلس في دورته الرابعة وما توصلت إليه اللجان المنبثقة منه.

الملفات العسكرية والربط الكهربائي يتصدران المباحثات السعودية العراقية

جدَّد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، التأكيد على عمق العلاقات السعودية- العراقية، وقال وزير الخارجية، خلال المؤتمر الصحفي له مع نظيره العراقي «فؤاد حسين»، إن العلاقات السعودية العراقية علاقة وأخوة تاريخية لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين ونعمل على تعزيزها، مرحِّبًا بكل أشكال التعاون مع العراق.

بيان شديد اللهجة من «كبار العلماء»: الإخوان جماعة إرهابية تتستَّر بالدين وتثير الفتنة

أكدت هيئة كبار العلماء، أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب.

بالأرقام.. الصحة تعلن المناطق الأكثر تسجيلًا لحالات التعافي من كورونا بالمملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 493 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد في المملكة، وسجلت الرياض 99 حالة، والمدينة المنورة 89 حالة، والدمام 37 حالة، كما سجلت الهفوف 26 حالة تعافٍ جديدة، وحائل 19، ومكة 18، وينبع 14، وعنيزة 13، وجدة 11، والقطيف 9، وسجلت 8 حالات تعافٍ في كل من بريدة، وخميس مشيط ونجران والظهران، فيما سجلت بقيق 7 حالات وتبوك 6 حالات.

الصحة تصدر تنبيهًا بشأن مرض القرنية المخروطية

نبَّهت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة علاج مرض القرنية المخروطية، ولكونها تغيّر في الشكل الكروي لقرنية العين إلى الشكل المخروطي، وأضافت الوزارة، عبر موقعها الرسمي بموقع «تويتر»، أنَّ ذلك المرض لا يعرف سبب واضح له.

تنويه من «الجوازات» للمقيمين: بادروا بتسجيل بصمات أفراد الأسرة

نوَّهت المديرية العامة للجوازات بضرورة تسجيل بصمات أفراد الأسرة، مشيرة إلى أنها لكل فرد يبلغ 6 سنوات أو أكثر، وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) متطلب أساسي لإتمام إجراءات أفراد أسرتك من 6 سنوات فأكثر»، مضيفة: «أخي المقيم، بادر بتسجيل بصمات أسرتك».

تنبيه هام من هيئة السوق المالية للمواطنين بشأن المال المدخر.. وتنصح بهذا الإجراء

قالت هيئة السوق المالية، إنَّ الادخار عادة مالية سليمة لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أنَّ المال المدخر لفترة من الزمن قد يتعرض لعوامل تفقده قيمته الأصلية مثل التضخم، ونوّهت هيئة السوق المالية، بأن الفرد يمكن أن يدخر عن طريق إيداع جزء من دخله عن طريق إيداع جزء من دخله في المؤسسات المالية البنوك ليستفيد منه عند الحاجة.

بالخطوات.. العدل توضح كيفية متابعة تفاصيل الدعاوى القضائية دون الذهاب للمحاكم

أوضحت وزارة العدل، كيفية متابعة والاطلاع على تفاصيل القضايا إلكترونيًّا دون الحاجة للذهاب إلى المحاكم، وذلك عبر بوابة «ناجز».

تعرف على شروط ومواصفات تظليل المركبات

جددت الإدارة العامة للمرور السعودي، التذكير بضوابط وشروط تظليل المركبات والأجزاء المسموح بتظليها والمواصفات لذلك، وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أنَّ المركبات المسموح بتظليلها هي تلك التي لها قمرة قيادة (غمارة) ومقاعد خلفية وأبواب جانبية أو خلفية ومخصصة لنقل الأشخاص.

«الموارد البشرية» تحدد شرطين لنقل خدمة تابع

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شرطين لنقل خدمة تابع، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للعناية بالعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موقع «تويتر» موضحًا: «من شروط نقل خدمة تابع أن تكون إقامة التابع والعامل الأساسي سارية الصلاحية, وأن يكون العامل الأساسي على رأس العمل».

في «صورة».. طفل يتحدى انقطاع الكهرباء بسبب الأمطار ويُذاكر بطريقة مذهلة

أظهرت صورة تداولها بعض النشطاء على موقع «تويتر»، حرص طالب في المرحلة الابتدائية على المذاكرة على الرغم من انقطاع التيار الكهربائي بسبب هطول الأمطار؛ حيث قامت أسرة الطالب باستخدام كشاف يُنير إضاءة خافته لمساعدة نجلهم في استمرار مذاكرته وعدم تأثره بانقطاع التيار.

«الحصيني»: يحدِّد موعد «نجم الغفر» وبدء المظاهر الشتوية

قال عضو لجنة «تسميات» المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن دخول النجم الثالث من الوسم سيبدأ غدًا الأربعاء ويُسمى «الغفر»، وتصل أيامه إلى 13 يومًا، وهو سادس منازل الخريف، وأوضح أن «الغفر» تبدأ فيه المظاهر الشتوية وتكثر فيه أمراض البرد مثل الإنفلونزا والسعال والزكام، كما تزداد فيه برودة الجو ليلًا، بينما نهاره معتدل وأحيانًا يميل للبرودة، إذا هبت رياح أصلها سيبيري أو قطبي، وهو أول النجوم اليمانية. يطيب فيه شبة الضوء- النار- بل تصبح ضرورة للتدفئة خاصة إذا كانت في أماكن خارجية.

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