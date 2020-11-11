شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سمو نائب وزير الدفاع يستقبل مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص لإيران والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:21 صباحًا, 11 نوفمبر 2020 م المناطق - واس استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، اليوم بالرياض، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص لإيران إليوت أبرامز.

‏‎ وجرى خلال الاستقبال بحث التعاون القائم بين البلدين لتعزيز استقرار المنطقة والتعامل مع مهددات أمنها وبما يحقق المصالح المشتركة، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين.

‏‎حضر الاستقبال المستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس ركن طلال بن عبد الله العتيبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر ومدير عام مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبد العزيز بن سيف.

‏‎فيما حضره من الجانب الأمريكي ‏‎سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد والوفد المرافق للمبعوث الأمريكي.

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | سمو نائب وزير الدفاع يستقبل مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص لإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.