شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع يبحث التعاون مع المبعوث الأمريكي الخاص لإيران والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال الاستقبال بحث التعاون القائم بين البلدين لتعزيز استقرار المنطقة والتعامل مع مهددات أمنها وبما يحقق المصالح المشتركة، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين.
حضر الاستقبال المستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس ركن طلال بن عبد الله العتيبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر ومدير عام مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبد العزيز بن سيف.
فيما حضره من الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد والوفد المرافق للمبعوث الأمريكي.
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