ترامب يجري تغييرات كاسحة ومريبة في وزارة الدفاع

2020-11-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشفت تقارير صحفية أميركية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجري تغييرات “كاسحة ومريبة” في وزارة الدفاع (بنتاغون)، بعد انتهاء انتخابات الرئاسة أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن وتأكيدات وسائل الإعلام خسارته أمام منافسه.

وأكدت شبكة “سي إن إن” الإخبارية أن ترامب قرر إقالة عدد من الموظفين العسكريين والمدنيين في الوزارة أو دفعهم إلى الرحيل، واستبدالهم بموظفين موالين له، وذلك بعد ساعات من إنهاء خدمات وزير الدفاع مارك إسبر وتعيين كرستوفر ميلر خلفًا له، في خطوة أثارت قلق مسؤولي البنتاغون وقادة الحزب الديمقراطي.

ورحل 4 مسؤولين كبار منذ يوم الاثنين، هم إسبر ورئيس أركانه واثنان من أبرز المسؤولين المشرفين على السياسة والاستخبارات.

وقال مسؤول عسكري كبير لـ”سي إن إن”، الثلاثاء: “يبدو أننا انتهينا من قطع الرؤوس في الوقت الحالي”، في إشارة إلى موجة عزل كبار موظفي الوزارة.

ومن المرجح أن تعزز هذه التحركات الشعور بالفوضى داخل البنتاغون بعد إقالة إسبر، الذي تخلى عنه ترامب بعد يومين فقط من إعلان فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن، في نتائج يرفضها الرئيس حتى الآن.

والمُعيّن الجديد المثير للجدل هو العميد المتقاعد أنتوني تاتا، الذي بات نائب وكيل وزارة الدفاع للسياسة، بدلًا من جيمس أندرسون.

