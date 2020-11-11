محمد بن مسعود - الدمام - قالت: لكل فرد يبلغ 6 سنوات أو أكثر.. داعية إياهم إلى المبادرة والتسجيل أكّدت المديرية العامة للجوازات أن تسجيل البصمة يعد مطلباً أساسياً لأفراد أسرة الإخوة المقيمين. وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) متطلب أساسي لإتمام إجراءات أفراد أسرتك من 6 سنوات فأكثر، داعية إياهم إلى المبادرة بتسجيلها.المديرية العامة للجوازات 11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442 09:20 AM قالت: لكل فرد يبلغ 6 سنوات أو أكثر.. داعية إياهم إلى المبادرة والتسجيل الجوازات لـ"المقيمين": البصمة متطلب أساسي لإتمام إجراءات الأسرة الجوازات لـ"المقيمين": البصمة متطلب أساسي لإتمام إجراءات الأسرة أكّدت المديرية العامة للجوازات أن تسجيل البصمة يعد مطلباً أساسياً لأفراد أسرة الإخوة المقيمين. وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) متطلب أساسي لإتمام إجراءات أفراد أسرتك من 6 سنوات فأكثر، داعية إياهم إلى المبادرة بتسجيلها. الكلمات المفتاحية ، الجوازات لـ"المقيمين": البصمة متطلب أساسي لإتمام إجراءات الأسرة ،

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