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تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة على عدد من المناطق خلال الـ36 ساعة القادمة.
وقال عبر حسابه في تويتر: توقعات الأمطار خلال "36" ساعة قادمة -بإذن الله- متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد.
وأضاف: من اليوم الأربعاء 25/ 3هـ إلى صباح الخميس على أجزاء من: (حائل، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان، والشمالية، والقصيم، وجنوب مكة، وشرق الجوف، وشمال الشرقية، والكويت، والعراق، وشرق السودان) مع رياح نشطة وغبار متفاوتة.
الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني
11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442 09:24 AM
قال: تكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وتُصحَب بحبات البرد مع رياح نشطة36 ساعة مبشرة.. الحصيني يرسم خارطة هطولات الأربعاء: هنا مناطقها
تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة على عدد من المناطق خلال الـ36 ساعة القادمة.
وقال عبر حسابه في تويتر: توقعات الأمطار خلال "36" ساعة قادمة -بإذن الله- متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد.
وأضاف: من اليوم الأربعاء 25/ 3هـ إلى صباح الخميس على أجزاء من: (حائل، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان، والشمالية، والقصيم، وجنوب مكة، وشرق الجوف، وشمال الشرقية، والكويت، والعراق، وشرق السودان) مع رياح نشطة وغبار متفاوتة.
، 36 ساعة مبشرة.. الحصيني يرسم خارطة هطولات الأربعاء: هنا مناطقها ،
المصدر : الخليج 365
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