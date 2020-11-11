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أظهر إحصاء أعدّته "رويترز"، أمس الثلاثاء، أن أكثر من 300 ألف شخص قضوا بمرض كوفيد-19 في أنحاء أوروبا منذ اندلاع جائحة كورونا.
في الوقت الذي لا يزيد فيه سكان أوروبا على عشرة بالمئة فقط من سكان العالم، فإن إجمالي الوفيات فيها يمثل نحو ربع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس على مستوى العالم، البالغ عددها 1.2 مليون.
وكانت إحصاءات نشرتها "رويترز" قد أفادت بأن أكثر من 51.1 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات إلى مليون و265884 حالة.أوروبا فيروس كورونا الجديد
11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442 09:12 AM
يمثلون ربع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس بالعالموفيات كورونا في أوروبا تتجاوز الـ 300 ألف
أظهر إحصاء أعدّته "رويترز"، أمس الثلاثاء، أن أكثر من 300 ألف شخص قضوا بمرض كوفيد-19 في أنحاء أوروبا منذ اندلاع جائحة كورونا.
في الوقت الذي لا يزيد فيه سكان أوروبا على عشرة بالمئة فقط من سكان العالم، فإن إجمالي الوفيات فيها يمثل نحو ربع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس على مستوى العالم، البالغ عددها 1.2 مليون.
وكانت إحصاءات نشرتها "رويترز" قد أفادت بأن أكثر من 51.1 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات إلى مليون و265884 حالة.
، وفيات كورونا في أوروبا تتجاوز الـ 300 ألف ،
المصدر : الخليج 365
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