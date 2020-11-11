اليوم بداية الغفر .. ثالث نجوم الوسم وتبدأ فيه أمراض البرد والمطر الغزير

2020-11-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الخبير في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم يبدأ “الغفر” وهو النجم الثالث من الوسم أيامه تبلغ 13 يومًا وهو سادس منازل الخريف، وتبدأ فيه المظاهر الشتوية وتكثر فيه الأمراض البرد “الإنفلونزا والسعال، والزكام”.

وتابع الحصيني في تغريدات له عبر تويتر، أن الغفر تزداد فيه برودة الجو ليلًا، بينما نهاره معتدل، وأحيانًا يميل للبرودة، إذا هبت رياح أصلها سيبيري أو قطبي، وهو يتكون من ثلاثة نجوم وهو أول النجوم اليمانية.

خصائص الغفر:

وأضاف: “يطيب فيه شبة الضو – النار – بل تصبح هناك ضرورة للتدفئة خاصةً إذا كانت في أماكن خارجية، مطره غزير إذا ما سقطت فيه الأمطار وينبت فيه الفقع، إذا طرح الله البركة فيه، وتستمر فيه زيادة الليل

تبدأ فيه هجرة قطا نجد المقطقط، ويقل فيه شرب الماء، لذلك حاول شرب الماء حتى ولو لم يكن هناك رغبة في شربه لأهمية الماء للإنسان، وأيضًا تستمر فيه زراعة القمح، والشعير، والخضروات في وسط المملكة

يوافق ظهوره حالة ممطرة تعيشها المملكة والخليج على أجزاء منها وهطلت فيها أمطار متفاوتة.

خريطة الأمطار المتوقعة:

كما كشف الحصيني توقعاته للأمطار خلال الـ36 ساعة القادمة، موضحًا أنه متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة مع حبات برد من اليوم الأربعاء 3/25هـ إلى صباح الخميس على أجزاء من حائل والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان والشمالية والقصيم وجنوب مكة المكرمة وشرق الجوف وشمال الشرقية والكويت والعراق وشرق السودان مع رياح نشطة وغبار متفاوتة.

طقس اليوم:

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

