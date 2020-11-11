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2020-11-11 خالد بن سلمان يبحث تعزيز الاستقرار في المنطقة مع مبعوث أمريكا الخاص لإيران متابعات الخليج 365 - الرياض استقبل نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأربعاء، مبعوث الولايات المتحدة الخاص لإيران إليوت ابرامز. وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إنه بحث مع ابرامز التعاون الإيجابي المشترك لتعزيز الاستقرار في المنطقة، وسبل التعامل مع مهددات الأمن الإقليمي في إطار شراكة البلدين الاستراتيجية.



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