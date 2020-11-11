العربية السعودية| الملك سلمان يصدر قرارا جديدا بشأن نظامي خدمة الضباط والأفراد

العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز اصدر، الثلاثاء، قرارا جديدا بشأن نظامي خدمة الضباط والأفراد في المملكة العربية السعودية.

حيث أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس“، مساء الثلاثاء، بأن مجلس الوزراء، عقد جلسته الثلاثاء ـ من خلال الاتصال المرئي ـ برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، وأصدر عدد منالقرارات من بينها تعديل نظامي خدمة الضباط والأفراد.

وقد اطلع العاهل السعودي على ما انتهى إليه مجلس الشؤون السياسية والأمنية واللجنة العامة، والذي نتج عنه تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه على تعديل نظام خدمة الضباط، ونظام خدمة الأفراد، وذلك كما وارد في القرار.

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