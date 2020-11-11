، المكسيك تسجل 5746 إصابة جديدة بفيروس كورونا و617 وفاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - 17 حالة إضافية بالفيروس في الصين

سجلت وزارة الصحة في المكسيك يوم الثلاثاء، 5746 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و617 حالة وفاة؛ ليصبح إجمالي الإصابات 978531، وإجمالي الوفيات 95842.

ويقول مسؤولو الصحة إن عدد الإصابات والوفيات الحقيقي أعلى من ذلك بكثير على الأرجح.

الصين

سجلت الصين 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين بأن حالات الإصابة المرصودة جميعها لقادمين من الخارج؛ ما عدا حالة واحدة محلية. ووصل مجموع الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 86284 حالة؛ بينما لا يزال عدد الوفيات مستقرًّا عند 4634.المكسيك فيروس كورونا الجديد